Piazza Affari: risultato positivo per Telecom Italia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica, in guadagno del 2,15% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Telecom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,93%, rispetto a +3,7% del principale indice della Borsa di Milano).


L'esame di breve periodo dell'azienda telefonica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,4591 Euro e primo supporto individuato a 0,4498. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,4684.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
