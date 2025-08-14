Piazza Affari: risultato positivo per Telecom Italia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica
, in guadagno del 2,15% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Telecom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,93%, rispetto a +3,7% del principale indice della Borsa di Milano
).
L'esame di breve periodo dell'azienda telefonica
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,4591 Euro e primo supporto individuato a 0,4498. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,4684.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)