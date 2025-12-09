Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:16
25.686 +0,22%
Dow Jones 19:16
47.639 -0,21%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Piazza Affari: risultato positivo per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: risultato positivo per il FTSE Italia All-Share Financials
Performance positiva per il FTSE Italia All-Share Financials, che continua la giornata in aumento dello 0,79% rispetto alla chiusura precedente.
Condividi
```