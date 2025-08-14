Milano 16:20
Prezzi produzione USA (MoM) in luglio

USA, Prezzi produzione in luglio su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,2%).
