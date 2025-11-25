Milano
16:42
42.721
+1,00%
Nasdaq
16:42
24.729
-0,58%
Dow Jones
16:42
46.746
+0,64%
Londra
16:42
9.603
+0,71%
Francoforte
16:42
23.447
+0,89%
Martedì 25 Novembre 2025, ore 16.59
Home Page
/
Notizie
/ USA, Prezzi produzione (YoY) in settembre
USA, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
25 novembre 2025 - 14.35
USA,
Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +2,7%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
