Produzione industriale Unione Europea (MoM) in giugno

Unione Europea, Produzione industriale in giugno su base mensile (MoM) -1,3%, in calo rispetto al precedente +1,1% (la previsione era -0,9%).

