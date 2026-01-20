Milano
Martedì 20 Gennaio 2026, ore 13.41
Home Page
/
Notizie
/ Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in novembre
Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
20 gennaio 2026 - 11.10
Unione Europea,
Produzione costruzioni in novembre su base mensile (MoM) -1,1%
, in calo rispetto al precedente +1,7%.
Condividi
Argomenti trattati
Unione Europea
(34)
