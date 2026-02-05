Milano 11:39
46.467 -0,36%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:39
10.371 -0,30%
Francoforte 11:39
24.528 -0,30%

Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in dicembre
Unione Europea, Vendite dettaglio in dicembre su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente +0,1% (la previsione era -0,2%).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```