Superluminal, accordo con Eli Lilly da 1,3 miliardi di dollari per farmaci contro l'obesità

(Teleborsa) - Superluminal Medicines
, azienda statunitense di ricerca di farmaci che integra intelligenza artificiale/apprendimento automatico, ha annunciato una collaborazione
con Eli Lilly
, colosso del settore, per sviluppare terapie a piccole molecole mirate a target GPCR non ancora divulgati, rilevanti per le malattie cardiometaboliche e l'obesità
.
"Insieme, puntiamo a sviluppare farmaci di nuova generazione che affrontino l'urgente e crescente onere globale delle malattie cardiometaboliche - ha dichiarato Cony D'Cruz, CEO di Superluminal
- Siamo entusiasti di intraprendere questa collaborazione proprio mentre iniziamo a sviluppare il nostro farmaco candidato interno mirato a rare forme genetiche di obesità e obesità ipotalamica".
Lilly riceverà i diritti esclusivi per lo sviluppo e la commercializzazione dei composti derivanti dalla collaborazione dopo che Superluminal avrà consegnato candidati allo sviluppo che soddisfano criteri predefiniti. Superluminal ha diritto a ricevere fino a 1,3 miliardi di dollari
, che includono pagamenti anticipati e a breve termine, un investimento azionario, traguardi di sviluppo e commerciali, nonché royalty a più livelli sulle vendite.
Superluminal ha sede presso Lilly Gateway Labs, Boston, ed è supportata da una solida rete di investitori
, tra cui RA Capital Management, Insight Partners, NVentures (la divisione di NVIDIA
dedicata al venture capital), Catalio Capital Management, Eli Lilly, Gaingels e Cooley.