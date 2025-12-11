Zealand Pharma, accordo con OTR Therapeutics per nuove terapie metaboliche

Zealand Pharma

(Teleborsa) - In vista del Capital Markets Day di giovedì,, azienda biotecnologica danese produttrice di farmaci per la perdita di peso, ha presentato la suaLa casa farmaceutica ha dichiarato di puntare ora a cinque lanci di farmaci, almeno 10 programmi di pipeline clinica e tempi di ciclo dall'idea alla clinica leader del settore entro il 2030.La strategia combinerà partnership strategiche, sviluppo accelerato di farmaci e capacità di ricerca ampliate per costruire la pipeline per la salute metabolica più preziosa al mondo, ha affermato Zealand Pharma in una nota.Zealand Pharma ha anche annunciato uncon la società biotecnologica cinesedi collaborazione strategica multi-programma e di licenza per lo sviluppo di nuove terapie per le malattie metaboliche.In base ai termini dell'accordo, OTR Therapeutics e Zealand Pharma co-scopriranno e co-svilupperanno terapie innovative per molteplici target nelle malattie metaboliche. OTR Therapeutics sfrutterà la propria piattaforma proprietaria di scoperta per guidare e condurre la ricerca e lo sviluppo preclinico. Zealand Pharma si assumerà la responsabilità dello sviluppo clinico, delle richieste di autorizzazione all'immissione in commercio e della commercializzazione a livello mondiale.OTR Therapeutics riceverà un, che potràin base a determinate condizioni concordate in precedenza, e avrà diritto a potenziali pagamenti per il raggiungimento di traguardi preclinici, di sviluppo, regolatori e commerciali. Il, la maggior parte dei quali rappresentati da traguardi commerciali. OTR Therapeutics avrà inoltrea una cifra a scaglioni sulle vendite nette mondiali di qualsiasi prodotto commercializzato derivante dalla collaborazione.