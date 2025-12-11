Zealand Pharma, accordo con OTR Therapeutics per nuove terapie metaboliche

(Teleborsa) - In vista del Capital Markets Day di giovedì, Zealand Pharma
, azienda biotecnologica danese produttrice di farmaci per la perdita di peso, ha presentato la sua strategia "Metabolic Frontier 2030"
.
La casa farmaceutica ha dichiarato di puntare ora a cinque lanci di farmaci, almeno 10 programmi di pipeline clinica e tempi di ciclo dall'idea alla clinica leader del settore entro il 2030.
La strategia combinerà partnership strategiche, sviluppo accelerato di farmaci e capacità di ricerca ampliate per costruire la pipeline per la salute metabolica più preziosa al mondo, ha affermato Zealand Pharma in una nota.
Zealand Pharma ha anche annunciato un accordo
con la società biotecnologica cinese OTR Therapeutics
di collaborazione strategica multi-programma e di licenza per lo sviluppo di nuove terapie per le malattie metaboliche.
In base ai termini dell'accordo, OTR Therapeutics e Zealand Pharma co-scopriranno e co-svilupperanno terapie innovative per molteplici target nelle malattie metaboliche. OTR Therapeutics sfrutterà la propria piattaforma proprietaria di scoperta per guidare e condurre la ricerca e lo sviluppo preclinico. Zealand Pharma si assumerà la responsabilità dello sviluppo clinico, delle richieste di autorizzazione all'immissione in commercio e della commercializzazione a livello mondiale.
OTR Therapeutics riceverà un pagamento iniziale anticipato di 20 milioni di dollari
, che potrà aumentare a 30 milioni di dollari
in base a determinate condizioni concordate in precedenza, e avrà diritto a potenziali pagamenti per il raggiungimento di traguardi preclinici, di sviluppo, regolatori e commerciali. Il corrispettivo totale potenziale è fino a circa 2,5 miliardi di dollari
, la maggior parte dei quali rappresentati da traguardi commerciali. OTR Therapeutics avrà inoltre diritto a ricevere royalties
a una cifra a scaglioni sulle vendite nette mondiali di qualsiasi prodotto commercializzato derivante dalla collaborazione.