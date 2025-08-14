Trade Desk scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - A picco la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie
, che presenta un pessimo -6,94%.
Lo scenario su base settimanale di Trade Desk
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Trade Desk
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 49,58 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 52,54. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 48,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)