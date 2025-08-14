Milano 17:35
Trade Desk scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che presenta un pessimo -6,94%.

Lo scenario su base settimanale di Trade Desk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Trade Desk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 49,58 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 52,54. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 48,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
