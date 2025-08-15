Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Dow Jones 30, che in chiusura evidenzia un -0,02%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 45.230,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 44.283,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 46.177,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)