Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 17:40
23.687 -0,61%
Dow Jones 17:40
44.990 +0,18%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,42%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 9.138,9 punti

In breve, Finanza
Londra segna un mediocre calo dello 0,42%, terminando gli scambi a 9.138,9 punti.
