Milano
17:35
45.440
+1,09%
Nasdaq
17:49
25.959
+0,96%
Dow Jones
17:49
49.129
-0,57%
Londra
17:35
10.208
+0,58%
Francoforte
17:35
24.894
-0,15%
Martedì 27 Gennaio 2026, ore 18.05
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,58%
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,58%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.207,8 punti
In breve
,
Finanza
27 gennaio 2026 - 17.43
Londra allunga timidamente il passo dello 0,58% e chiude a 10.207,8 punti.
Argomenti trattati
Londra
(214)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,58%
