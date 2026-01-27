Milano 17:35
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,58%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.207,8 punti

Londra allunga timidamente il passo dello 0,58% e chiude a 10.207,8 punti.
