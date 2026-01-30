Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 18:13
25.589 -1,14%
Dow Jones 18:13
48.536 -1,09%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,51%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.223,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,51%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,51% e chiude a 10.223,54 punti.
Condividi
```