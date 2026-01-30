Milano
17:35
45.527
+1,00%
Nasdaq
18:13
25.589
-1,14%
Dow Jones
18:13
48.536
-1,09%
Londra
17:35
10.224
+0,51%
Francoforte
17:35
24.539
+0,94%
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 18.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,51%
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,51%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.223,54 punti
In breve
,
Finanza
30 gennaio 2026 - 17.43
Londra allunga timidamente il passo dello 0,51% e chiude a 10.223,54 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,58%
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,54%
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,57%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,29%
Argomenti trattati
Londra
(280)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,51%
Altre notizie
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,56%
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,44%
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,26%
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,66%
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,41%
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dell'1,07%
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto