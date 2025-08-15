Milano 14-ago
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,91%

Nikkey a 43.036,46 punti

Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,91%
Indice Nikkey +0,91% a quota 43.036,46 all'apertura pomeridiana.
