Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:55
9.186 +0,09%
24.495 +0,48%

Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di armamenti e componenti per automobili, che passa di mano con un calo del 3,26%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.627,2 Euro, mentre i supporti sono stimati a 1.567,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.686,7.

