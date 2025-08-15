Francoforte: balza in avanti Lanxess

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia chimica tedesca
, con una variazione percentuale del 2,17%.
La tendenza ad una settimana di Lanxess
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri
evidenzia un declino dei corsi verso area 24 Euro con prima area di resistenza vista a 24,88. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 23,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)