Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:56
9.188 +0,11%
24.501 +0,51%

Francoforte: balza in avanti Lanxess

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia chimica tedesca, con una variazione percentuale del 2,17%.

La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri evidenzia un declino dei corsi verso area 24 Euro con prima area di resistenza vista a 24,88. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 23,52.

