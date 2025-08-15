Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:56
9.188 +0,11%
24.501 +0,51%

Francoforte: performance negativa per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Rheinmetall AG
Ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che presenta una flessione del 2,86%.
Condividi
```