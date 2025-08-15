Londra: scambi in positivo per Anglo American

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società mineraria
, in guadagno del 2,64% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anglo American
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anglo American
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Anglo American
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,54 sterline con area di resistenza individuata a quota 21,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)