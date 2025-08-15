Madrid: scambi negativi per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Indra

Ibex 35

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di medio periodo dell'rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 34,51 Euro, mentre i supporti sono stimati a 33,53. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 35,49.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)