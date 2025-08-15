New York: andamento sostenuto per Verizon Communication

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gestore telefonico
, che avanza bene dell'1,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della big delle tlc
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Verizon Communication
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Verizon Communication
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 44,62 USD e primo supporto individuato a 43,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 45,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)