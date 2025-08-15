Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 21:06
23.702 -0,55%
Dow Jones 21:06
44.983 +0,16%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: andamento sostenuto per Verizon Communication

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gestore telefonico, che avanza bene dell'1,85%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della big delle tlc evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Verizon Communication rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Verizon Communication classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 44,62 USD e primo supporto individuato a 43,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 45,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
