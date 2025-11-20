Verizon taglia oltre 13mila posti di lavoro

(Teleborsa) - L'azienda di telecomunicazioni statunitense Verizon Communications
ha annunciato che taglierà oltre 13.000 posti di lavoro
, oltreché l'intenzione di convertire 179 negozi al dettaglio di proprietà in esercizi in franchising e di chiudere un punto vendita.
Al drastico taglio del personale, annunciato dal nuovo amministratore delegato di Verizon, Dan Schulman
, in una nota ai dipendenti, si accompagna anche la riduzione significativa delle spese per il lavoro esternalizzato
e altre collaborazioni esterne
.
La maggior parte dei tagli riguarda il personale statunitense
.
Un portavoce dell'azienda ha confermato i tagli, affermando che si tratta di un'opportunità per Verizon di ripartire, ristrutturarsi e guadagnare posizionamento nel mercato.
Schulman ha annunciato che Verizon istituirà un fondo di transizione professionale da 20 milioni di dollari
per i dipendenti licenziati, con l'obiettivo di concentrarsi sulle competenze necessarie per entrare nell'era dell'IA.