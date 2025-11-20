Milano 15:40
Verizon taglia oltre 13mila posti di lavoro

(Teleborsa) - L'azienda di telecomunicazioni statunitense Verizon Communications ha annunciato che taglierà oltre 13.000 posti di lavoro, oltreché l'intenzione di convertire 179 negozi al dettaglio di proprietà in esercizi in franchising e di chiudere un punto vendita.

Al drastico taglio del personale, annunciato dal nuovo amministratore delegato di Verizon, Dan Schulman, in una nota ai dipendenti, si accompagna anche la riduzione significativa delle spese per il lavoro esternalizzato e altre collaborazioni esterne.

La maggior parte dei tagli riguarda il personale statunitense.

Un portavoce dell'azienda ha confermato i tagli, affermando che si tratta di un'opportunità per Verizon di ripartire, ristrutturarsi e guadagnare posizionamento nel mercato.

Schulman ha annunciato che Verizon istituirà un fondo di transizione professionale da 20 milioni di dollari per i dipendenti licenziati, con l'obiettivo di concentrarsi sulle competenze necessarie per entrare nell'era dell'IA.


