Verizon taglia oltre 13mila posti di lavoro

Verizon Communications

(Teleborsa) - L'azienda di telecomunicazioni statunitenseha annunciato che, oltreché l'intenzione di convertire 179 negozi al dettaglio di proprietà in esercizi in franchising e di chiudere un punto vendita.Al drastico taglio del personale, annunciato dal nuovo amministratore delegato di Verizon,, in una nota ai dipendenti, si accompagna anche la riduzione significativa delle spese per ile altreLa maggior parte dei tagli riguarda ilUn portavoce dell'azienda ha confermato i tagli, affermando che si tratta di un'opportunità per Verizon di ripartire, ristrutturarsi e guadagnare posizionamento nel mercato.Schulman ha annunciato che Verizon istituirà unper i dipendenti licenziati, con l'obiettivo di concentrarsi sulle competenze necessarie per entrare nell'era dell'IA.