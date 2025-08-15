Milano 14-ago
New York: giornata depressa per Analog Devices

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella produzione di semiconduttori, con una flessione dell'1,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Analog Devices rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del produttore di microchip classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 235,3 USD e primo supporto individuato a 229,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 241.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
