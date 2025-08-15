New York: giornata depressa per Analog Devices

società attiva nella produzione di semiconduttori

Nasdaq 100

Analog Devices

produttore di microchip

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione dell'1,97%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 235,3 USD e primo supporto individuato a 229,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 241.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)