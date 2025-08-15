Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 21:07
23.700 -0,55%
Dow Jones 21:07
44.967 +0,12%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: giornata depressa per Howmet Aerospace

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Howmet Aerospace
Seduta in ribasso per il fornitore globale di soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria aerospaziale e dei trasporti, che mostra un decremento del 2,78%.
