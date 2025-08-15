Milano 14-ago
New York: in calo 3M

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso industriale, che presenta una flessione dell'1,96%.

Lo scenario su base settimanale di 3M rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gigante della manifattura, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 156,3 USD. Primo supporto visto a 151,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 150,2.

