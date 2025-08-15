New York: in calo 3M

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso industriale
, che presenta una flessione dell'1,96%.
Lo scenario su base settimanale di 3M
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gigante della manifattura
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 156,3 USD. Primo supporto visto a 151,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 150,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)