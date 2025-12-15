Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:16
25.121 -0,30%
Dow Jones 20:16
48.363 -0,20%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

New York: rosso per 3M

Migliori e peggiori
New York: rosso per 3M
(Teleborsa) - Rosso per il colosso industriale, che sta segnando un calo del 2,04%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di 3M rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 168,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 163,7. L'equilibrata forza rialzista del gigante della manifattura è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 173,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```