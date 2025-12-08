New York: giornata depressa per 3M

(Teleborsa) - Rosso per il colosso industriale
, che sta segnando un calo del 2,26%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di 3M
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del gigante della manifattura
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 162 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 165,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 160,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)