New York: giornata depressa per 3M

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il colosso industriale, che sta segnando un calo del 2,26%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di 3M rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del gigante della manifattura mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 162 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 165,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 160,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
