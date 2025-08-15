New York: netto calo registrato da Lam Research

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che mostra un -7,25%.
Lo scenario su base settimanale di Lam Research
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 103,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 97,46. L'equilibrata forza rialzista di Lam Research
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 110,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)