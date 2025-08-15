Milano 14-ago
New York: netto calo registrato da Lam Research

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che mostra un -7,25%.

Lo scenario su base settimanale di Lam Research rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 103,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 97,46. L'equilibrata forza rialzista di Lam Research è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 110,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
