New York: accelera Lam Research

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lam Research
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lam Research
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di Lam Research
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 163,8 USD. Prima resistenza a 169,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 160,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)