Milano 16:25
44.315 +0,49%
Nasdaq 16:25
25.041 +1,60%
Dow Jones 16:25
48.196 +0,65%
Londra 16:25
9.808 +0,34%
Francoforte 16:25
24.110 +0,62%

New York: amplia il rialzo Lam Research

Seduta decisamente positiva per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che tratta in rialzo dell'8,05%.
