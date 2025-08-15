Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 19:27
23.715 -0,49%
Dow Jones 19:27
45.038 +0,28%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: performance negativa per Goldman Sachs

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca d'affari americana, che mostra un decremento del 2,00%.

La tendenza ad una settimana di Goldman Sachs è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Goldman Sachs è in rafforzamento con area di resistenza vista a 743,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 726,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 760,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```