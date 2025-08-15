New York: performance negativa per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca d'affari americana
, che mostra un decremento del 2,00%.
La tendenza ad una settimana di Goldman Sachs
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Goldman Sachs
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 743,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 726,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 760,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)