New York: scambi negativi per Marvell Technology

produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione

Nasdaq 100

Marvell Technology

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,76% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 78,61 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 75,92. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 81,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)