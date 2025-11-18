Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:46
24.587 -0,86%
Dow Jones 18:46
46.176 -0,89%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Male Marvell Technology sul mercato azionario di New York

Ribasso per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che tratta in perdita del 4,06% sui valori precedenti.
