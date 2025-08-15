Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 17:42
23.683 -0,63%
Dow Jones 17:42
44.995 +0,19%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: seduta difficile per Lam Research

Ribasso scomposto per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che esibisce una perdita secca del 7,04% sui valori precedenti.
