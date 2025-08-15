Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:58
9.189 +0,13%
24.510 +0,54%

Oro: 3.341,91 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 3.341,91 dollari alle 08:30
L'Oro vale 3.341,91 dollari l'oncia (+0,16%) alle 08:30.
Condividi
```