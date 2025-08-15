Milano
Venerdì 15 Agosto 2025, ore 16.08
USA, Produzione industriale (MoM) in luglio
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
15 agosto 2025 - 15.20
USA,
Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) -0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era 0%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
