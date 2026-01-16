Milano
16:43
45.665
-0,40%
Nasdaq
16:43
25.446
-0,40%
Dow Jones
16:43
49.250
-0,39%
Londra
16:43
10.221
-0,18%
Francoforte
16:43
25.232
-0,48%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 17.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Produzione industriale (YoY) in dicembre
USA, Produzione industriale (YoY) in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
16 gennaio 2026 - 15.20
USA,
Produzione industriale in dicembre su base annuale (YoY) +2%
, in calo rispetto al precedente +2,5%.
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
USA, Produzione industriale (MoM) in dicembre
Spagna, Produzione industriale (YoY) in novembre
Prezzi consumo USA (YoY) in dicembre
Appuntamenti macroeconomici del 23 dicembre 2025
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 22 dicembre 2025
Produzione industriale USA (MoM) in novembre
USA, produzione industriale continua a crescere a dicembre (+0,4%), manifattura rallenta meno delle attese
Prezzi produzione Italia (YoY) in novembre
Prezzi consumo Italia (YoY) in dicembre
Prezzi consumo Italia (YoY) in dicembre
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto