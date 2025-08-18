Milano 9:35
42.606 -0,11%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:35
9.140 +0,01%
24.246 -0,47%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 15/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 15/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto

Modesto guadagno per l'Eurostoxx 50, che avanza di poco a +0,26%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.488, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.371. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.604.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```