Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:38
23.707 -0,02%
Dow Jones 21:38
44.904 -0,09%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,14%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.233,94 punti

Finanza
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un -0,14% e archivia gli scambi a 25.233,94 punti.
