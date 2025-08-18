Milano 18-ago
42.642 0,00%
Nasdaq 18-ago
23.714 +0,01%
Dow Jones 18-ago
44.912 -0,08%
Londra 18-ago
9.158 0,00%
Francoforte 18-ago
24.315 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (-0,08%)

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 44.911,82 punti

Chiude sulla parità l'indice dei giganti americani, che propone sul finale un -0,08% e archivia gli scambi a 44.911,82 punti.
