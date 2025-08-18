Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:40
23.706 -0,03%
Dow Jones 21:40
44.904 -0,09%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Debole la seduta a Piazza Affari per il settore automotive dell'Italia
Si muove al ribasso il comparto italiano auto e ricambi, che perde lo 0,63%, scambiando a 350.287,53 punti.
