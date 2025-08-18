Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:42
23.704 -0,03%
Dow Jones 21:42
44.906 -0,09%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio, che tratta in utile del 3,57% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società tedesca specializzata nell'acciaio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,292 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8,76. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7,996.

