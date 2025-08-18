Francoforte: in calo Lanxess

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimica tedesca
, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Lanxess
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 24,62 Euro. Supporto a 24,22. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)