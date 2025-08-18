Milano 17:35
Francoforte: in calo Lanxess

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimica tedesca, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 24,62 Euro. Supporto a 24,22. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25,02.

