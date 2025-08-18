Francoforte: si concentrano le vendite su Commerzbank

banca tedesca

DAX

Commerzbank

banca d'affari

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 3,35% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,48 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)