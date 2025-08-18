Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:44
23.708 -0,02%
Dow Jones 21:44
44.912 -0,08%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Francoforte: si concentrano le vendite su Commerzbank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca tedesca, che presenta una flessione del 3,35% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Commerzbank rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della banca d'affari è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,48 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
