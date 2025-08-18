In evidenza Bath & Body Works sul listino di New York

rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,24%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,11 USD con area di resistenza individuata a quota 30,29. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)