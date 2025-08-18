Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:45
23.718 +0,03%
Dow Jones 21:45
44.938 -0,02%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

In evidenza Bath & Body Works sul listino di New York

(Teleborsa) - Grande giornata per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,24%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bath & Body Works rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di Bath & Body Works mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,11 USD con area di resistenza individuata a quota 30,29. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
