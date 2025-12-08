New York: scambi al rialzo per Bath & Body Works

(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che lievita del 3,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bath & Body Works
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bath & Body Works
rispetto all'indice.
Il grafico attuale di Bath & Body Works
evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 18,86 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 19,91. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 18,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)