New York: in bella mostra Bath & Body Works

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che tratta in rialzo del 5,65%.
Lo scenario su base settimanale di Bath & Body Works
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Bath & Body Works
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 16,04 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,66 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 15,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)