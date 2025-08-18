Milano
17:35
42.642
-0,03%
Nasdaq
21:45
23.718
+0,03%
Dow Jones
21:45
44.938
-0,02%
Londra
17:35
9.158
+0,21%
Francoforte
17:35
24.315
-0,18%
Lunedì 18 Agosto 2025, ore 22.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: andamento rialzista per Endeavour Mining
Londra: andamento rialzista per Endeavour Mining
Migliori e peggiori
,
In breve
18 agosto 2025 - 09.50
Balza in avanti l'
azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,69%.
Condividi
Leggi anche
Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining
Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining
Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining
Londra: andamento rialzista per Fresnillo
Titoli e Indici
Endeavour Mining
+1,22%
Altre notizie
Londra: andamento rialzista per NatWest Group
Londra: andamento rialzista per Rolls-Royce Holdings
Londra: andamento rialzista per Flutter Entertainment
Londra: andamento negativo per Admiral Group
Londra: andamento negativo per Bunzl
Londra: andamento sostenuto per Fresnillo