Londra: balza in avanti Endeavour Mining

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

FTSE 100

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 3,07% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 45,97 sterline e primo supporto individuato a 45,05. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 46,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)