Londra: balza in avanti Endeavour Mining

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che tratta in utile del 3,07% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Endeavour Mining
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 45,97 sterline e primo supporto individuato a 45,05. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 46,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)