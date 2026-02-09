Milano 17:35
Londra: andamento sostenuto per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che avanza bene del 3,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.


Osservando il grafico di breve periodo di Endeavour Mining, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 43,47 sterline e supporto a 42,67. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 44,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
