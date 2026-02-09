Londra: andamento sostenuto per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che avanza bene del 3,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining
rispetto all'indice.
Osservando il grafico di breve periodo di Endeavour Mining
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 43,47 sterline e supporto a 42,67. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 44,27.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)