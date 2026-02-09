Londra: andamento sostenuto per Endeavour Mining

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene del 3,45%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 43,47 sterline e supporto a 42,67. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 44,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)